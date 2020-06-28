أطلقت إدارة المراكز الصحية بالقطيف، حملة توعوية في الأسواق الشعبية، بمشاركة فريق يتكون من 12 كادرا صحيا، لتوعية أصحاب المحلات والمتسوقين بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فايروس كورونا.وأوضحت مسؤولة التوعية الصحية بإدارة المراكز الصحية بالقطيف علياء الأصيل، أن إطلاق الحملة يتزامن مع تخفيف الإجراءات الاحترازية والتدرج في العودة للحياة الطبيعية في مختلف المناطق، ومواكبة شعار المرحلة «نعود بحذر» تحت توجيهات من التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، مشيرة إلى أن الحملة موحدة على مستوى الشرقية وبدأت قبل ٣ أسابيع بمبادرة (جمعة آمنة) في الجوامع والمساجد، وبعدها المرحلة الحالية التي استهدفت الأسواق الشعبية، وتمت تغطية سوق مياس بمحافظة القطيف بشكل كامل.وذكرت أن الحملة تستهدف كذلك الشركات والمصانع وإسكان العمال والجهات الحكومية، وتتضمن توزيع ملصقات توعوية تحتوي نصائح للتسوق الآمن وكيفية الوقاية من الإصابة بكورونا، حيث تم وضع تلك الملصقات في واجهات المحلات ومداخلها.وأضافت أن الحملة تركز بشكل أساسي على نشر المعلومات الصحية الموثوقة، وتكثيف وعي العاملين في المحلات التجارية والأسواق الشعبية حول ضرورة وضع ملصقات تحدد المسافة الآمنة وعدم تزاحم المتسوقين، ووضع حد لعدد المتواجدين، والحرص على التعقيم المستمر، وضرورة فحص حرارة الموظفين يوميا، مؤكدة أن الحملة لم تقتصر الجهود على توعية أصحاب المحلات فقط بل توعية المتسوقين أيضا وتذكيرهم بضرورة الالتزام بالتباعد والحرص على التعقيم المستمر أثناء التسوق وعدم نزع الكمام، وعدم لمس الوجه والأدوات الشخصية أثناء التسوق، والتأكيد على ضرورة التخلص من الأكياس وتعقيم المشتريات.