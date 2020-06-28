قبضت الجهات المختصة في الرياض على مواطنين تورطا بالسطو على مراكز تموين غذائي ومحطات وقود مستخدمين سيارات مسروقة أثناء قيامهم بعمليات السطو.وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، أن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على المتهمين وضبطت بحوزتهما مبالغ مالية ومنتجات تبغ وبطاقات شحن وسيارة مسروقة، وجرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.