في الوقت الذي استأجر المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك مقراً العام الماضي وناقش واستعرض التصاميم الهندسية في الاجتماع الـ 41 لا يزال المجلس يعقد اجتماعاته في قاعة المؤتمرات بالأمانة.وقال رئيس المجلس البلدي في تبوك الدكتور عطية الضيوفي لـ«عكاظ» إن المقر في مراحله الأخيرة وفي انتظار استكمال تأثيثه، لافتاً إلى أنه تم استكمال تجهيز المقر وتعميد مقاول التأثيث. وأوضح الضيوفي، سبب عدم تسمية ممثل للأمانة بالمجلس بعد تقاعد الممثل السابق، بأن الممثل تتم تسميته بموجب قرار يصدر من وزير الشؤون البلدية والقروية، وأن المجلس خاطب الجهة ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات اللازمة لتسمية ممثل الأمانة.