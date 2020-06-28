تطلق إدارة التعليم في الخرج اليوم فعاليات الملتقى الإثرائي الصيفي الثاني للطالبات الموهوبات «عن بعد» لمدة أسبوع.ويهدف الملتقى إلى تنمية قدرات الطالبات الموهوبات العلمية والإبداعية من خلال برامج إثرائية في المجالات البيئية والتقنية والعلمية وفق استراتيجيات رعاية الموهوبات، يشمل تنظيم ورش عمل متعددة «عن بعد» تتناول تطوير الأفكار الإبداعية للطالبات الموهوبات في مختلف المراحل التعليمية.من جهة ثانية، اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر شوال لعام 1441 بقيمة 4.444.279 ريالا، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في المدارس النائية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين.وكانت إدارة الشؤون المالية بالتعاون مع إدارة خدمات الطلاب أتمت إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، ودعت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع.