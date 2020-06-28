أنهت أمانة منطقة جازان اليوم، تسليم «11» مبنى تعليمياً كانت قد تسلمتها مع بداية جائحة فايروس كورونا المستجد من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة لتكون مراكز إيواء مؤقتة وسكناً للعمالة الوافدة الخاصة بالشركات والمؤسسات خلال فترة منع التجول؛ وذلك بهدف تقليل نسبة الازدحام داخل المجمعات السكنية للشركات التي يعملون فيها، وضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفايروس.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان أن تسليم المباني جاء بتوجيه من أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، ومتابعة مباشرة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، بعد أن قامت الأمانة وجهات الاختصاص بتطهير المباني وتعقيمها وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بما يضمن جاهزيتها وسلامتها، وبعد أن تم نقل أكثر من 800 عامل منها لمقار سكنهم الجديدة التي وفرتها الشركات التي يعملون بها وفق اشتراطات التباعد الاجتماعي واتخاذ التدابير الوقائية.