نجح مجمع مستشفى النساء والولادة والأطفال بالمدينة المنورة وبالتعاون مع مركز أمراض وجراحة القلب بالمنطقة في إجراء عملية جراحية نادرة لطفل ابتلع بطارية صغيرة توقفت في المريء لمدة 16ساعة، إذ استقبل قسم الطوارئ الطفل (لم يتجاوز عمره سنتين) الذي كان يعاني من استفراغ دموي أدى إلى هبوط في الضغط ونقص في (الهيموجلوبين) وعلى الفور أسعف بالسوائل ونقل الدم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وعمل أشعة مقطعية عاجلة أظهرت وجود فتحة بين المريء والشريان الأورطي وهي من المضاعفات النادرة وذلك نتيجة بلعه بطارية صغيرة دائرية توقفت في المريء إذ أزيلت على الفور، وذلك باستخدام المنظار، وقد أخرج من المستشفى بعد تنويمه 5 أيام وكانت حالته مستقرة.

وبعد 10 أيام من الحادثة عاد الطفل نظراً لوجود مضاعفات متعلقة بالبطارية حيث تسببت بحرق وضيق في المريء مع فتحات للأجزاء المحيطة بالقصبة الهوائية والشريان الأورطي؛ وذلك بسبب الشحنات الكهربائية والمواد الكيميائية الموجودة بالبطارية، وعلى الفور قرر الفريق الطبي المعالج ضرورة تحويل الطفل، بعد استقرار حالته، إلى مركز القلب بالمدينة المنورة لإجراء عملية قسطرة قلبية وتركيب جهاز بين الشريان الأورطي والمريء، وأوقف النزيف -بحمد الله- واستقرت حالته وتماثل للشفاء.