أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية 6 منشآت غذائية لمخالفتها الاشتراطات الاحترازية، وتمّت مصادرة وإتلاف 20 كيلوغراماً من المواد الغذائية الفاسدة لسوء التخزين وانتهاء الصلاحية.

وأوضح رئيس بلدية العتيبية المهندس بند آل زيد، أن الفِرق الرقابية الميدانية تواصل حالياً أعمالها الرقابية الميدانية على جميع المنشآت الغذائية، وذلك حرصاً على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم، وقد تم التأكيد على مراقبي صحة البيئة بتكثيف الجولات الرقابية وتشديدها على المنشآت الغذائية والمطاعم؛ للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية من فايروس كورونا المستجد من خلال الاطلاع على جودة تغليف الأطعمة واستخدام أوعية نظيفة ومناسبة ومحكمة الإغلاق، وأيضاً التأكد من التزام مندوبي التوصيل بالاشتراطات الصحية وارتداء الكمامة والقفاز، مشدداً في الوقت ذاته على أن الفرق الميدانية لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940، وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية ورفع مستوى الاشتراطات البلدية الصحية بالعاصمة المقدسة.