أكدت مصادر سياحية في منطقة الباحة زيادة عدد زوار المنطقة من المصطافين والسياح على 120 ألف زائر منذ بدء تخفيف إجراءات التنقل بين المناطق. وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط لـ «عكاظ» أن عناصر جذب الزوار لمنطقة الباحة تتمثل في تنوع التضاريس واعتدال المناخ وتوفر غطاء نباتي وإنتاج فواكه موسمية نوعية.

وعد الغابات والأودية مقصداً أوليا للباحثين عن الطبيعة الخلابة، مؤكداً أن فرق عمل الأمانة ترصد وتتابع وتستدرك على مدار الساعة كل ما يختص بتهيئة ونظافة نحو 140 متنزها وغابة وحديقة معدة لا ستقبال آلاف الزوار بصفة يومية، مشيراً إلى أن انطباعات المصطافين الإيجابية الأولية ترفع مؤشرات زيادة معدلات زائري المنطقة إلى ما يزيد على مليون ونصف المليون زائر.