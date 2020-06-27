واصلت أمانة المدينة المنورة تكثيف جهودها وتنفيذ جولاتها الميدانية على الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

ونفذت الفرق الرقابية التابعة لأمانة المنطقة مجموعة من الجولات الرقابية خلال الأسبوع الماضي بواقع 2427 جولة على الأسواق والمحلات والمراكز التجارية، أصدرت خلالها 733 إشعارا ومخالفة، بينها 30 مخالفة للتدابير الصحية في المراكز التجارية، وأغلقت 91 موقعا، كما قامت بتنفيذ 17 جولة إصحاح بيئي، تم خلالها تعقيم وتطهير 63 موقعا و8700 آلية ومعدة، كما أتمت الأمانة 445 جولة نظافة باستخدام كمية من المطهرات والمعقمات تصل إلى 7650 لترا، تم استخدامها في عمليات الإصحاح البيئي والتعقيم.

كما تمت إزالة 11041 طنا من المخلفات المنزلية، و26737 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات.

وتهيب أمانة المنطقة بالجميع التعاون وتقديم البلاغات في حال رصد أي مخالفات بلدية، وذلك من خلال مركز البلاغات الموحد 940، أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.