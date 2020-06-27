أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 3927 حالة مؤكدة بفايروس كورونا المستجد، ليصل الإجمالي إلى 178504 ، فيما تم تسجيل 1657 حالة تعافي جديدة و37 وفاة، وبذلك يصبح اجمالي حالات التعافي 122128 ووصل مجموع الوفيات 1511 حالة، فيما بلغ مجموع الحالات النشطة 54865 منها 2283 حالة حرجة.وذكرت "الصحة" بأنه نتيجة عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية تسبب في نقل العدوى من سيدة مصابة إلى 21 فرداً من أسرتها من ضمنهم كبار في السن.

ولمزيد من المعلومات حول المناطق والاصابات يمكن زيارة موقع وزارة الصحة الخاص بتحديات فايروس كورونا في المملكة: https://covid19.moh.gov.sa