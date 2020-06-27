في إنجاز غير مسبوق، تصدرت السعودية، دول العالم العربي، كأفضل مكان تعيش فيه النساء، بحسب تصنيف جديد أصدرته مجلة «CEOWORLD» الأمريكية، اعتمد على عناصر المساواة في الحقوق والاندماج الاجتماعي والشعور بالأمان بالنسبة للنساء، وهي عناصر شملتها سلسلة تشريعات وقوانين سنتها الرياض خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وبينما تصدرت الدول الإسكندنافية التصنيف، إذ حلت السويد والدنمارك وهولندا والنرويج في المراكز الأربعة الأولى، فإن السعودية التي احتلت المركز الـ89 في القائمة، تصدرت جميع الدول العربية للمرة الأولى في تصنيف المجلة التي تصدر على الدوام قوائم مماثلة، بينما حلت سلطنة عمان في المركز الثاني عربيا و الـ91 عالميا.

واستندت المجلة في تصنيفها، إلى دراسة استقصائية شملت نحو 256 ألف امرأة في 156 بلدا حول العالم، واعتمدت على تسعة عناصر في قياس حياة النساء ببلدانهن، بينها المساواة بين الجنسين، والنسبة المئوية للمقاعد التشريعية التي تشغلها النساء.

كما شملت عناصر الدراسة، الشعور بالأمان (الإناث بسن 15 عاما وما فوق اللواتي يشعرن بالأمان أثناء المشي بمفردهن في الليل)، والدخل والمساواة، والاهتمام بحقوق الإنسان، وتمكين المرأة، ومتوسط سنوات التعليم بين النساء، والنساء في سن الـ 25 وما فوق اللواتي يشاركن في العمل بأجر، وإدماج المرأة في المجتمع.