بدأ في العاصمة السعودية، انخفاض الإصابة بفايروس كورونا المستجد، بعد عودة الحياة إلى طبيعتها بـ«حذر»، عقب إعلان وزارة الصحة (الجمعة)، تسجيل الرياض إصابة 217 حالة بـ«كوفيد19»، وهو أقل رقم يومي بعد أن كانت تتربع على القائمة بوصفها أكثر المدن تسجيلاً للحالات خلال الفترة الماضية.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اعتمادها دواء ديكساميثازون، وهو دواء من عائلة الكورتيزون، ليكون ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى «كوفيد-19». وبدأت في إعطاء الدواء للمرضى المنومين في أجنحة المستشفيات وفي العنايات الحرجة والذين يحتاجون إلى أكسجين.

وأشارت «الصحة» إلى وجود دراسة كبيرة قائمة حاليا، ونشرت بعض نتائجها، بينت أن هذا الدواء يقلل من الوفيات لمرضى «كوفيد-19» المنومين في العناية المركزة ممن هم على أجهزة التنفس بمقدار 35%، كما أنه يقلل من وفيات المرضى الذين يستخدمون الأكسجين وليسوا على أجهزة تنفس بنسبة 20%.