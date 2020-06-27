في حفلات الزفاف، ثمة عادات وتقاليد تصاحب الأزواح حتى يومنا هذا، ويعتبرونها جزءاً أساسياً من مراسم زفافهم.. وربما تكون أبسط هذه التقاليد هي بطاقات الدعوة!

ونشرت دارة الملك عبدالعزيز، المعنية بتراث وتاريخ المملكة العربية السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، صورة جديدة ضمن سلسلتها التي تركز حول «الوثائق التاريخية».

وتعكس الصورة بطاقة دعوة لزواج في مدينة جدة، يعود تاريخها إلى العام 1935.

وأرفقت دارة الملك عبدالعزيز صورتها بتعليق: «يعد توجيه دعوة للزواج، عبر بطاقات تخصص للمدعوين، من عادات الزواج في المجتمع السعودي والتي لم تتغير على مر السنين».