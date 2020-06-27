كشف المسعف الأمريكي ماثيو أليندي، تفاصيل مثيرة حول إدمان خالد بن حمد، شقيق أمير قطر للمخدرات، وحاجته الدائمة لوجود مسعف إلى جواره نتيجة وقوعه تحت تأثير المخدرات التي لا يمكنه الإقلاع عنها.

وخرج المسعف الأمريكي في مقطع فيديو جديد بثته «العربية»، ليقول: «طُلب مني العمل مع خالد بن حمد؛ لأنه يتعاطى جرعات مفرطة من المخدرات.. إنه يواجه مشكلة الإدمان، وبحاجة إلى وجود مسعف طوال الوقت».

وأَضاف: «إنه يحب الحفلات وربما تخرج الأمور عن السيطرة (جراء المخدرات)، خاصة أن لديه سوابق في تعاطي جرعة مفرطة.. عندما وصلت إلى قطر شاهدت عالمًا كبيرًا من العقاقير التي لا تمنح بوصف طبيب.. المخدرات بالتحديد أشباه الأفيون».

وتابع المسعف الأمريكي: «كان يستيقظ صباحًا ويحاول إخفاء الأمر.. لم أكن المسؤول عن التخلص من العقاقير.. كان دائمًا يحمل حقيبة من العقاقير المخدرة، وكنت أشاهده يتعاطاها وألاحظ كيف تتغير حالته العقلية وتظهر عليه علامات مدمن المخدرات.. يتلعثم بكلامه وتتغير تصرفاته وكأنه شخص مختلف عندما كان يتعاطى المخدرات». وأشار المسعف إلى أنه «كان يحب البقاء على تلك الحال طوال الوقت».