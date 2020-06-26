‏تفقد مساعد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل الشيخ محمد بن عمر السائح، إدارة المساجد بمحافظة الشملي واطلع على آلية سير العمل فيها وأبرز المنجزات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

‏كما عقد خلال زيارته لقاءً مع مدير الإدارة بالشملي بندر العنزي ومنسوبي الإدارة، أكد خلاله على أهمية الإخلاص في تأدية الأمانة الملقاة على عاتقهم واستشعارهم لعظم هذه المسؤولية خصوصاً فيما يتعلق ببيوت الله ومنسوبيها، انطلاقا من منهج هذه البلاد المباركة وولاة أمرها، مشددا على خدمة المواطنين لمواكبة رؤية المملكة 2030.

‏وأكد السايح على متابعة التعديات على عدادات الكهرباء للمساجد والرفع بالمخالفات لفرع الوزارة، منوهاً بالدور الكبير الذي يبذله مراقبو المساجد بالمحافظة.