كشفت الخبير الفلكي سلمان آل رمضان لـ«عكاظ» أنه من المنتظر أن تتأثر منطقة الخليج بكتلة حارة خلال الأسبوع القادم، متوقعا أن تلامس درجات الحرارة في بعض المناطق منتصف الأربعينات، وتقترب الصغرى من الـ30.

وأشار آل رمضان إلى أنه خلال الفترة القادمة سيشتد الحر وترتفع درجات الحرارة لأعلى مستوياتها في الخليج، حيث «طباخ التمر»، و«باحورة القيظ»، و«صباغ اللون»، وستستمر يوم غد (السبت)، رياح البوارح وهبوب رياح السموم.

وأضاف آل رمضان: «من المتوقع أن تكون الرياح شمالية وشمالية غربية معتدلة تنشط أحياناً وتثير الأتربة، وتعمل أيضا على تلطيف الحرارة، ولا تزال الرطوبة مقبولة رغم الإحساس البسيط بها».