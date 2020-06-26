يشارك 100 متطوع يمثلون التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية في حملة تطوعية صحية لتوعية مرتادي الأسواق الشعبية في ظل تخفيف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا في المملكة.

وأوضحت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أن الحملة انطلقت ضمن شعار «نعود بحذر» وينفذها 100 متطوع في القطاع الصحي بهدف نشر الوعي والتثقيف الصحي بأهمية اتخاذ الاحترازية لأصحاب المحلات والمتسوقين وتزويدهم بالملصقات التوعوية والإرشادية اللازمة.

كما تركز الحملة على نشر المعلومات الصحية في 9 أسواق شعبية بالمنطقة الشرقية شملت الدمام والقطيف والخبر وصفوى والخفجي ورأس تنورة وسلوى وتستهدف تثقيف 60.000 مستفيد بمشاركة أكثر من 100 متطوع صحي على مدى أسبوع ومشاركة جميع الفئات المجتمعية، لا سيما الجمعيات الأهلية وغير الربحية ذات العلاقة لمساندة جهود وزارة الصحة في الحد من انتشار فايروس كورونا المستجد COVID-19، والإسهام في العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل آمن.