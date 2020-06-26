أغلقت بلدية محافظة بقيق، ممثلة في لجنة متابعة محطات الوقود، أخيرا، محطة وقود، وذلك لوجود مخالفة تتمثل في عدم الالتزام بهوية الشركة المطورة.

وفي السياق ذاته، تم إغلاق صراف آلي يتبع لأحد البنوك المحلية داخل محطة وقود، وذلك لوجود مخالفة تشوه بصري وعدم الاهتمام بالشكل الخارجي والنظافة.

وقال رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس بن محمد آل عريج إن ذلك يأتي في ظل الجولات الرقابية المكثفة التي تنفذها لجنة متابعة محطات الوقود التي تقع ضمن نطاق المحافظة، إذ تقوم اللجنة بعمل جولات دورية على جميع محطات الوقود داخل المحافظة وعلى الطرق السريعة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وتطبيقها للمعايير الفنية اللازمة.