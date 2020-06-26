أنهت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك، اليوم (الجمعة)، إجراءات عودة الرحلة الأولى من الرحلات الاستثنائية لإجلاء السعوديين البالغ عددهم 52 مواطناً مواطنة من البوسنة والهرسك وجمهورية صربيا، التي وجهت بها القيادة الرشيدة لمساعدة المواطنين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن.

وانطلقت الرحلة من مطار سراييفو الدولي إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بمتابعة وزير الخارجية وإشراف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك وجمهوريتي صربيا وكرواتيا السفير هاني عبدالله مؤمنه، ومسؤول شؤون السعوديين حسين السبيعي.

وكان في وداع المواطنين بمطار سراييفو الدولي أعضاء السفارة، لتسهيل إجراءات سفرهم وتسخير الإمكانات اللازمة في ظل هذه الظروف الصعبة لضمان سلامتهم وتسهيل عودتهم‪.

وعبّر عدد من المواطنين عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الحكيمة ولسفارة المملكة لدى البوسنة والهرسك، على ما قدمته من تسهيلات في سبيل تأمين عودتهم، والحرص على سلامتهم في ظل تفشي جائحة «كورونا».