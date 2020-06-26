واصلت عدد من مدن ومحافظات المنطقة الشرقية تصدرها لليوم الثالث على التوالي بتسجيل عدد من الإصابات بفايروس كورونا المستجد، وفقاً لإحصاءات وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

ففي إحصاءات اليوم (الجمعة)، تصدرت الدمام والهفوف والمبرز أعلى الإصابات على مستوى المملكة، إذ سجلت الدمام 346 إصابة، فيما سجلت الهفوف 332 إصابة، وسجلت المبرز 294 إصابة.

وفي بقية المحافظات، سجلت محافظة القطيف 237 إصابة، فيما سجلت الخبر 205 إصابات، وحفر الباطن 119 إصابة، والظهران 82 إصابة، والجبيل 40 إصابة، الخفجي 15 إصابة، وقرية العليا 12 إصابة، فيما سجلت بقيق وصفوى 9 إصابات، بينما سجلت مليجة 5 إصابات، وسجلت القيصومة ورأس تنورة وسلوى والبطحاء 3 إصابات.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المنطقة الشرقية اليوم (الجمعة)، 1717 حالة إصابة بفايروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 40211 إصابة، و22114 حالة تعافٍ، و140 حالة وفاة.

يذكر أن مدينة الدمام أمس (الخميس)، سجلت أعلى حالات إصابة بفايروس كورونا على مستوى المملكة بـ333 إصابة، تلتها مكة 331، ثم الهفوف 304، والقطيف 304 حالات.

وكانت الهفوف والدمام قد تصدرتا مدن ومحافظات المملكة أمس الأول (الأربعاء)، في أعداد الإصابة بفايروس كورونا المستجد، إذ بلغت الإصابات في الهفوف 343 إصابة، وفي الدمام 286 إصابة.