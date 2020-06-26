حددت وزارة التعليم التنظيم الخاص بتسجيل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال، إذ يبدأ التسجيل في نظام نور بتاريخ 15 / 11/ 1441هـ.

وأكدت الوزارة أن السن المحددة للقبول في كل مستوى وفق التواريخ الميلادية التالية:

المستوى الأول من (أكمل 3 سنوات ولم يبلغ سن الرابعة):

من تاريخ 13 / 1 / 1438هـ إلى 12 /1/ 1439هـ

المستوى الثاني (من أكمل 4 سنوات ولم يبلغ سن الخامسة):

من تاريخ 13 / 1 / 1437هـ إلى 12 / 1 / 1438هـ

المستوى الثالث (من أكمل 5 سنوات ولم يبلغ سن السادسة):

من تاريخ 13 / 1 / 1436هـ إلى 12 /1 / 1437هـ

وأشارت الوزارة إلى أن أولوية القبول والتسجيل لمن يسجل أولا من الأطفال السعوديين وغير السعوديين من أم سعودية.

والأولوية في التسجيل بمدارس الطفولة المبكرة للمستوى الثالث ثم المستوى الثاني وفق الطاقة الاستيعابية في مدارس الطفولة المبكرة، على أن تتولى كل إدارة من الإدارات المعنية (الاختبارات والقبول / رياض الأطفال / التخطيط المدرسي) في إدارة التعليم مهماتها وفق الصلاحيات المحددة بنظام نور.