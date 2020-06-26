أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 3938 حالة مؤكدة بفايروس كورونا المستجد، ليصل الاجمالي الى 174577، فيما تم تسجيل 2589 حالة تعافي جديدة، و46 وفاة، وبذلك يصل مجموع حالات التعافي إلى 120471 حالة ومجموع الوفيات 1474 حالة وفاة، وبلغ مجموع الحالات النشطة 52632 حالة منها 2273 حالة حرجة
وذكرت الصحة أنه بسبب عدم التقيد بالاجراءاة الاحترازية والمصافحة تسبب مواطن عائد من مدينة أخرى في نقل العدوى لوالديه و16 فرداً من أفراد أسرته، وتوفي والده بسبب العدوى،حيث كان يعاني من مرض القلب.
ولمزيد من المعلومات حول المناطق والاصابات يمكن زيارة موقع وزارة الصحة الخاص بتحديات فايروس كورونا في المملكة: https://covid19.moh.gov.sa
وذكرت الصحة أنه بسبب عدم التقيد بالاجراءاة الاحترازية والمصافحة تسبب مواطن عائد من مدينة أخرى في نقل العدوى لوالديه و16 فرداً من أفراد أسرته، وتوفي والده بسبب العدوى،حيث كان يعاني من مرض القلب.
ولمزيد من المعلومات حول المناطق والاصابات يمكن زيارة موقع وزارة الصحة الخاص بتحديات فايروس كورونا في المملكة: https://covid19.moh.gov.sa