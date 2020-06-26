بعد أكثر من 90 يوماً من توقف الصلاة في مساجد مكة المكرمة عاد المصلون للمساجد في أول جمعة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.



وقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة ممثلة بقسم التطوع بعمل الفرز البصري على كافة المصلين الداخلين إلى هذه المساجد.



وأشرف مدير التطوع فهد دخيل الله العتيبي على الفرق التطوعية في الجوامع الرئيسية مع التأكد من تطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين وقياس درجة الحرارة وتعقيم المصلين أثناء الدخول والخروج.