عقدت اللجنة التنفيذية في الشؤون التعليمية بقيادة مساعد مدير التعليم فاطمة الفهيد لقاءً افتراضياً تعريفياً بضوابط رصد النمو المهني لشاغلات الوظائف التعليمية استهدف اللقاء مديرات الإدارات والمكاتب ومساعداتهن، وذلك لمناقشة الضوابط العامة لرصد ساعات وأنشطة التطوير المهني المتحققة واستعراض آليتها وشروط اعتمادها واحتساب ساعاتها منذ بداية الخدمة، كما تم استعراض الاستفسارات الواردة حول تعميم رصد ساعات وأنشطة التطوير المهني وتغذيتها بالإيضاحات، وطريقة إضافة الأنشطة في نظام فارس وضوابط اعتماد الشهادات من مراكز التدريب الأهلية.



فيما أعدت اللجنة التنفيذية خطة إجرائية وفترات زمنية لإجراءات رصد الأنشطة، تألفت اللجنة من مديرة إدارة الإشراف ومديرة إدارة التدريب والابتعاث ومشرفة تدريب ومشرفة مكتب المساعدة وبرئاسة المساعد للشؤون التعليمية الأستاذة فاطمة الفهيد التي أكدت على رفع التقارير المرحلية بما تم إنجازه، وتوخي الدقة في إضافة الأنشطة في نظام فارس، والتي سيترتب عليها تحديد الرتب الوظيفية في نظام الترقيات.