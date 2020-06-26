أدان الاتحاد الأوروبي استهداف المليشيا الحوثية للمدنيين في السعودية.وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، في بيان له أمس (الخميس): «إن المملكة العربية السعودية اُستهدفت من قبل عدة طائرات مسيرة وصواريخ باليستية في وقت سابق من هذا الأسبوع».وأكد أن ذلك يأتي بعد تكثيف الأعمال العدائية داخل اليمن، إذ يواصل المدنيون تحمل وطأة عنف الصراع، مشددا على أن جميع الهجمات ضد المدنيين غير مقبولة.وأوضح أن الهجوم الأخير يتعارض مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بدعم من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، للتوسط في وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات السياسية.وكرر الاتحاد الأوروبي دعوته لجميع الأطراف للدخول في محادثات سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، معلناً أنه سيواصل دعمه الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة في هذا الصدد.من جهتها، أدانت ماليزيا بأشد العبارات استهداف الحوثيين للمدنيين في المملكة بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية. ودعت وزارة الخارجية الماليزية في بيان لها، الحوثيين إلى وقف مثل هذه الأفعال الاستفزازية.وأكدت أن تلك الاستهدافات غير مقبولة على الإطلاق، خاصة في هذه الظروف الصعبة والعصيبة التي يتوحد فيها العالم أجمع لمحاربة تفشي الوباء العالمي كورونا (كوفيد-19)، والحد من تأثيره على حياة الآلاف من البشر في جميع أنحاء العالم وعلى الاقتصاد العالمي.