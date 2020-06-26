أعلنت وزارة الصحة أمس (الخميس)، تسجيل 5.085 حالة تعافٍ، ليصل مجموع حالات التعافي إلى 117.882، كما سجلت 3.372 حالة مؤكدة مصابة بفايروس كورونا المستجد، ليصل الإجمالي إلى 170.639 حالة، وأعلنت 41 حالة وفاة، ليبلغ مجموع الوفيات 1.428 حالة.وذكرت «الصحة» أن عدد الحالات النشطة 51.325 حالة؛ منها 2.206 حالات حرجة. وأشارت إلى أنه بسبب إهمال تعقيم اليدين باستمرار عند الخروج للتسوق أصيب رجل ثم نقل العدوى إلى 6 من أفراد عائلته، يعاني أحدهم من الضغط والسكري، وما زال في العناية المركزة بأحد المستشفيات. وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن معظم الحالات الحرجة تتماثل للشفاء، وتستمر رعايتها إلى حين انتهاء كامل فترة الرعاية الطبية اللازمة لها، مبيناً أن عدد الفحوصات اليومية الدقيقة للتأكد من وجود الفايروس من عدمه تتجاوز حاليا 35 ألف فحص، وأن الطاقة الاستيعابية مستمرة في الارتفاع أضعاف هذا العدد. وأشار العبدالعالي إلى أن تطبيق «تباعد» يعد خدمة مهمة جداً تعطينا معلومات تسهم في حمايتنا وحماية من حولنا، بإرسال إشعار للآخرين بتأكيد الإصابة، وإجراء تقييم طبي سريع معتمد. وأضاف أن «تباعد» يُشعر الآخرين بتأكيد الإصابة بفايروس كورونا.