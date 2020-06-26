أيدت دراسة أعدها معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة في مكة المكرمة، قرار إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، مشيرة إلى إمكانية تنظيم الحج في زمن الأوبئة في ظروف صحية آمنة تحقق أداء الحجاج لنسكهم بسلامة وسكينة.وأخذت الدراسة، التي أعدها من المعهد الدكتور فاضل محمد عثمان، في الاعتبار عدم تقبل الجهات المسؤولة لتعليق شعيرة الحج بالكامل عند توفر الحلول، وسلطت الضوء على عدد من الجوانب لبناء إستراتيجية وخطة عمل «للحج في زمن الأوبئة»، ووضعت عددا من الحلول ضمن «إستراتيجية وخطة عمل للحج في زمن الأوبئة للعام ١٤٤١»، مشتملة على تجارب وخبرات محلية وعالمية منذ ظهور جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وشددت الدراسة (التي حصلت عليها «عكاظ»)، على حرص الحكومة السعودية على خدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء الحج بكل يسر وسلامة، كما تدرك مسؤوليتها الدولية من خلال مراقبة الوضع الصحي كل عام، لتعلن خلو الحج من الأوبئة قبل السماح لضيوف الرحمن بعودتهم إلى بلادهم. وحددت الدراسة الحالات التي يعلق فيها الحج جزئيا، منها استمرار انتشار الوباء بمكة المكرمة وجدة والطائف والقرى المجاورة، واستمرار انتشار الوباء بشكل كبير في معظم الدول الإسلامية، وإذا كان الوباء شديد الخطورة وسـريع الانتشار مما يشـكـل خطورة كبيرة على الحجاج والعاملين والسكان، إضافة إلى الحالات التي تعتمدها الجهة المختصة وفقا لمشورة المتخصصين.وبينت الدراسة أنه في حالة تعليق الحج جزئيا في ضوء أن الوباء شديد الخطورة، يتم تكثيف الرسـائـل الإعلامية خـارجيا ومحليـا لبيـان الظروف التي أدت إلى تعليق الحج جزئيـا للجمهور، وحرصا على سلامة ضيوف الرحمن ومخاطر انتشار الوباء محليا وعالميا، وتكثيف الرسائل الإعلامية والحملات الإرشادية الميدانية بكافة أحياء مكة المكرمة، خصوصا التي تكثر بها الجاليات بلغاتهم وتعاون قادة الرأي لديهم لشـرح أهمية تعليق الحج جزئيا لسـلامتهم والخطة العامة المتبعة حول الإجراءات النظامية التي ستتخذ بحق المخالفين. كما تشتمل التحوطات إغلاق المسجد الحرام والمطاف والمسعى، على أن يكون الدخول محدودا للمصرح لهم ولحملات الحج الصحية، وتكثيف نقاط منع المركبات والمشـاة على مداخل عرفة والمشـاعر المقدســة والمنافذ البرية المؤدية إلى مكة وتسهيل الدخول للحاصلين على تصريح بذلك. ووضعت الدراسة مقترحات في حالة تعليق الحج جزئيا، فيكون هناك تعليق رسـمي للحج مع السماح أو الإيعاز لعدد محدود من الأشخاص بأداء الحج بشروط وضوابط صحية صارمة جدا، من خلال عدة اشتراطات تشمل تنظيم حملات حج لسـفراء وقناصـل وموظفي ســفارات ومنظمات الدول الإسلامية ومكاتب شـؤون الحج المتواجدين في المملكة بكافة الشروط الصحية وبنظام القوافل الصحية.وأوصت الدراسة بتشكيل فريق عمل استشاري متخصص لمراجعة وتطوير الدراسة، وإصدار التوصيات بشأنها، ثم الإشراف على متابعة تنفيذها في حالة إقرارها، يشتمل على عدة جهات أبرزها إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارات الحج والعمرة والصحة والتعليم، والأمن العام. ونصت الدراسة في حالة السماح بالحج، بزيادة المساحة المخصصة لكل حاج 4 أضـعاف ما أمكن لتقليل الكثافة البشــرية في السكن والمخيم والحافلة، وكشف يومي بأجهزة قياس الحرارة عن بعد، ودعم القوى البشرية الصحية والأجهزة المناسبة.اشترطت الدراسة وجود ما أسمته ضيافة صحية وقائية في بلد الحاج، في بعض البلدان، على أن تكون بالقرب من مطارات المغادرة لعدم حدوث تجاوزات أو تزوير، لكنها شددت على تجنب هـذا البـديـل لصـعوبـة الرقـابـة ولتجنب الإحراج نتيجة السماح لبعض الدول دون أخرى في حال السماح بقدوم حجاج من خارج المملكة. ووفق الدراسة فإنه يتم عند الوصول إلى المملكة تهيئة منشآت الضيافة الصحية الوقائية، واستئجار فنادق ومساكن معدة لإسكان الحجاج، وتهيئة مدارس وصالات أفراح للضيافة الصحية الاقتصادية، وتأهيل مزودي خدمات الضيافة الصحية الوقائية، وتوفير الضيافة الصحية كخدمة مدفوعة الأجر من الحاج قبل حصوله على التأشيرة، ووضع أدلة إرشادية وبرامج تدريب لتشغيل منشآت الضيافة الصحية وتوعية مستخدميها. وشددت الدراسة على ألا تقل مدة الضيافة الوقائية عن 14 يوما، في مبان مخصـصة لذلك بمكة المكرمة وقبل السماح لهم بمباشرة أعمال الحج، وتطبيق الإجراءات الصـحية الوقائية في الفنادق والمساكن والأماكن المخصصة للضـيافة الصحية الوقــائيــة من حيـث التبـاعـد الاجتمـاعي وتوزيع التغـذيــة ونظافـة وتعقيم دورات الميـاه والبرامج التوعوية والاجتماعية ونحوها، وبيان فضــل الصــلاة بمكة المكرمة، وأنها تعدل 100 ألف صــلاة، وحثهم على الاستفادة من فترة مكوثهم بالضيافة الصحية للعبادة والصلاة، وتوفير حلول شـرعية لإحرام الحجاج خلال مرحلة قدومهم مثل الدخول دون إحرام وبعد انتهاء فترة الضيافة الصحية يتم لبس الإحرام ثم العودة إلى الميقات لعقد نية الإحرام دون الخروج من وسيلة النقل المخصـصـة لنقل الحاج، أو يمكن لمن أراد الإحرام ذبح الفـديـة لتجـاوز الميقـات، أو الوصـول إلى المملكـة محرما والبقاء بإحرامه طيلة فترة الضيافة الصحية الوقائية، وإيقــاف اســتقبــال الرحلات اليوميــة وإغلاق مطــار الحجــاج في 20 ذي القعــدة لإتــاحــة الوقــت الكــافي للضيافة الصحية الوقائية. كما اشتملت الدراسة على بعض الاشتراطات عند وصول الحجاج إلى المملكة، منها تخفيض الكثافة البشرية في الرحلات، واستخدام التقنيات الحديثة لتجنب التلامس.نصت الدراسة على أن يكون أداء المناسك بأكملها وفق مجموعات صغيرة، بمرافقة مرشـدين لهم في الأوقات ضـمن خطة شـاملة لضـمان عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية الآمنة. وفي الطواف أكدت الدراسة أن الطاقة الاستيعابية تشير إلى 100 ألف طائف في الساعة، لكن يجب تحقيق التباعد المطلوب من خلال معدل حاج لكل متر مربع، والحث على استخدام العربات الكهربائية في الأدوار المخصصة، وتوزيع الطواف بحدود التفويج في حدود 25 ألف طائف في الساعة.وفي السعي يحدث تزاحم في المسعى لذا يجب ألا يزيد التفويج على معدل 25 ألف حاج في الساعة، وتحديد مخارج ومداخل لمنع التقاطعات، واستخدام عربات كبار السن. وفي رمي الجمار تصل الطاقة الاستيعابية لمنشأة مشعر الجمرات في حدود 500 ألف في الساعة، رغم أن الطرق المؤدية لها تتسع لـ300 ألف في الساعة في الأيام العادية، لذا يجب ألا يزيد التفويج على عدد يحقق التباعد، واستخدام النقل الترددي، وتهيئة واســتخدام المسـار الشـمالي لطريق الملك فهد أيام التشــريق للنقل الترددي باتجاه واحـد من الغرب إلى الشـرق لخـدمـة الجمرات من مكـة ومنى.أوضحت الدراسة أنه بناء على توصـية الجهات المعنية يمكن عقد الحج بالشــروط الصــحية مع أخذ الحيطة باسـتمرار عزل الأحياء التي ما زال بها وباء بمكة المكرمة، ويتضمن ذلك منع الدخول والخروج من الأحياء المصـابة خلال فترة الحج مع الفحص الصـحي لمن لهم تصـاريح تنقل قبل السماح لهم بالخروج منها، وعدم إسكان الحجاج أو القوى العاملة في الحج في الأحياء المعزولة، وتوفير إسكان مؤقت في الأحياء الخالية من الوباء للعاملين في الحج من سكان الأحياء المعزولة. كما اشتملت على اقتصار دخول الحرم والمطاف والمسعى على ذوي العلاقة والحجاج وفق برامج التفويج المخصصة لهم والاحتياطات الصحية المتبعة.لفتت الدراسة المعدة إلى شروط الحصول على تأشيرة وتصريح الحج في حال السماح بحجاج من خارج السعودية، ليأتي في مقدمتها منع استقبال الحجاج من الدول والمدن المصابة وفق المراجع الرسمية الدولية لإعلان الأوبئة والدول المصابة، وتحديد نسبة انتشار الوباء الموجب لمنع استقبال حجاج الدولة المصابة، وعدم إصدار تأشيرات لمواطني تلك الدول، وعدم إصدار تصاريح الحج للمواطنين والمقيمين من مدن المملكة التي لا يزال بها وباء، ومنع الفئات العمرية الأكثر تعرضا للخطر في حالة الإصابة وكذلك منع المصابين بأمراض قلب أو رئة. كما نصت على تخفيض عدد الحجاج من بقية الدول بما يحقق سلامتهم من خلال تنظيم الحج في زمن الأوبئة الذي له متطلبات كثيرة منها التباعد الاجتماعي وفق آلية تشمل تقليص عدد الحجاج بالخيمة بعرفة إلى 25% لزيادة المساحة المتاحة للحاج 3 أضعاف، وتقليص عدد الحجاج بالخيمة بمنى إلى 25% لزيادة المساحة المتاحة للحاج 3 أضعاف، وتقليص عدد الحجاج بسكنهم بمكة إلى 25% لزيادة المساحة المتاحة للحاج 3 أضعاف، وتخفيض عدد الركاب بالحافلة إلى 50%.