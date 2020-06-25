أكد المتحدث باسم رئاسة شؤون الحرمين هاني حيدر، عدم صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول عودة المصلين للصلاة في المسجد الحرام.

وقال حيدر، في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، إن المسجد الحرام مازال تقام فيه الصلوات، صلاة الجمعة وجميع الصلوات المفروضة، بالإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة منذ بداية جائحة كورونا.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن أي جديد عبر المنصات الرسمية المعتمدة سواء موقع الرئاسة الرسمي على الإنترنت أو حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأهاب متحدث رئاسة شؤون الحرمين بالجميع عدم الالتفات لأي شائعات أو أي مقولات عارية عن الصحة.