تعمل الإدارة العامة بسجن الدمام على إنتاج وتدريب النزلاء الذي يحملون الشهادات المهنية في الخياطة، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخاصة، لإنتاج الكمامات الصحية، كعمل تطوعي من قبلهم خدمة للمجتمع.

وأكد مدير الإدارة العامة لسجن الدمام المقدم سعود القحطاني أنه تم استلام الأقمشة الخاصة بتفصيل الكمامات، متوقعا أن يصل الإنتاج إلى 500 كمامة يومياً، بعدما أتقن الخياطون عملهم بشكل احترافي، فيما يتم إنتاج 250 كمامة يومياً من قبل شعبة سجن النساء بالدمام.

وشدد مدير سجون المنطقة الشرقية العميد عبدالله النفجان على جميع العاملين بأخذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية وارتداء النزيل وسائل الحماية الشخصية.