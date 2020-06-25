أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن ضريبة القيمة المضافة لا تستفيد منها المنشآت التجارية، بل يتم تحويلها إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل، ولو تم استيراد سلعة (مثل: سيارة) من خارج المملكة من قبل منشأة وتم سداد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وتم بيعها لاحقا على مستهلك نهائي (فرد) بنسبة ضريبة 15% فإن البائع سيقوم بدفع فارق الضريبة المحصلة إلى الهيئة، وبالتالي لن يستفيد البائع من مبلغ فارق الضريبة.

وجاء رد الهيئة إشارة إلى ما تم تداوله حول انتشار مقطع فيديو عن تخزين مجموعة من السيارات لبيعها بعد تطبيق قرار رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15% ابتداء من 1 يوليو 2020.

كما حثت الهيئة الجميع على عدم دفع الضريبة إلا للمنشآت والأفراد المسجلين في الهيئة، ويمكنهم التأكد من تسجيلهم في الضريبة من خلال الرقم الضريبي عبر تطبيق VAT على الأجهزة الذكية، والتأكد من احتوء بيانات الفاتورة عند الشراء على البيانات الآتية: تاريخ الشراء، خانة ضريبة القيمة المضافة، الرقم الضريبي، واسم وعنوان البائع.