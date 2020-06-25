أشاد وزير الأوقاف والإرشاد بجمهورية اليمن الدكتور أحمد عطية بالقرار الذي اتخذته حكومة المملكة بإقامة فريضة الحج هذا العام لعدد محدود جدا من الراغبين في أداء مناسك الحج من المواطنين والمقيمين داخل المملكة من مختلف الجنسيات بسبب جائحة كورونا، مؤكدا أنه يعكس حرص المملكة على سلامة حجاج العالم.

جاء ذلك في برقية تلقاها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أوضح فيها أن وزارة الأوقاف اليمنية تبارك هذه الخطوة التي اتخذتها المملكة، إذ تجسد حرصها على خدمة ضيوف الرحمن، والحرص على سلامتهم، مشيرا إلى أن المملكة عبر تاريخها منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (رحمه الله) حتى هذا اليوم، وهي تقدم خدمات جليلة يقل نظيرها في التاريخ المعاصر لحجاج بيت الله الحرام من كل أصقاع الأرض، لا يفرقون بين جنس ولا لون ولا توجه ولا مذهب ولا أي نوع من أنواع التمييز.

وأضاف: «لأن في الحج حشودا بشرية كبيرة سيكون تأثيره كارثيا، ولكن احتراما لركن من أركان الإسلام وشعيرة من شعائر الدين، سيقام هذا الموسم مختصرا للحجاج من الداخل من المواطنين والمقيمين بإجراءات احترازية، وهذا دليل واضح على الحرص الكبير من المملكة، وهذه الخطوة تتوافق مع المقاصد العليا للشريعة الإسلامية التي حثت على الحفاظ على النفس وحمايتها من الأخطار والأمراض»، مقدما شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.