أعلنت شركة قوقل أنها بصدد استحداث برنامج خاص ستدفع فيه الأموال لبعض وسائل الإعلام وصناع المحتوى مقابل ما سمته بـ«الأخبار ذات الجودة العالية»، بحسب موقع روسيا اليوم.

وقالت قوقل في بيان حول الموضوع: «نعلن اليوم أن برنامج ترخيص المحتوى الذي ستدفع ضمنه الأموال لعدد من صانعي المحتوى ووسائل الإعلام مقابل المحتوى عالي الجودة سينطلق العام الحالي».

وأضاف البيان: «سنبدأ العمل ضمن هذا البرنامج مع الناشرين من دول عدة حول العالم، وفي المستقبل سنعمل مع عدد أكبر من الناشرين».

وتبعا للمعلومات المتوفرة، فإن أولى الاتفاقيات التي وقعتها قوقل ضمن الخطة المذكورة كانت مع عدد من الناشرين ووسائل الإعلام من ألمانيا وأستراليا والبرازيل، ومنهم Spiegel، وSolstice Media، وDiarios Associados.

وإضافة إلى ما ذكر سابقا، أشارت قوقل إلى أنها قد تدفع الأموال إن أمكن لمساعدة بعض المستخدمين في الوصول مجانا إلى ما يسمى بـ«المقالات المدفوعة»، لتوسيع قاعدة جمهور الناشرين.