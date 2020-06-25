تساءل عدد كبير من أبناء عسير عن أسباب زيادة أعداد المصابين بفايروس كورونا في محافظة خميس مشيط مقارنة بمحافظات عسير، إذ تصدرت المحافظة المشهد في ارتفاع حالات الإصابة. وقال عدد من مواطني المحافظة: إلى متى ونحن نسمع هذه الأعداد الكبيرة، التي تعلنها وزارة الصحة وأصبحت حديث المجتمع، ووسائل التواصل الاجتماعي، إذ إن غياب الاحتياطات الاحترازية عن المصابين يدل على قلة الوعي بخطورة هذا الفايروس.

وأضافوا أنه رغم الجهود التي تقدمها وزارة الصحة من التوجيه والإرشاد والتحذير إلا أن الأعداد في ازدياد في المحافظة عكس المحافظات الأخرى، إذ يتطلب الأمر، على وجه السرعة، المتابعة الجادة من قبل الجهات المعنية وتحديد الأسباب وعلاجها أولا بأول، مع تطبيق الأنظمة والعقوبات النظامية بحزم حتى تصل إلى الرقم صفر في أعداد المصابين.

وقال رئيس اللجنة الخماسية في المحافظة محمد عسيري إن زيادة عدد الحالات طبيعية ومتوقعة لأن سكان المحافظة ‏هم الأكثر عددا وكثافة بين سكان محافظات المنطقة، وكذلك لاتساع رقعتها الجغرافية، ومكانتها التجارية المعروفة بالمملكة، ولانتشار العمالة الوافدة بها. وأضاف أنه بعد قرار رفع منع التجول بشكل كامل، والسماح بالتنقل بين المناطق، تمت زيارة المحافظة من قبل أعداد كبيرة من السياح والمصطافين، وكما سبق أن صرح المتحدث باسم وزارة الصحة ‏الدكتور محمد العبدالعالي أن سبب زيادة أعداد الإصابة بوجه عام في المملكة يعود إلى المخالطة المجتمعية، والاجتماعات العائلية، وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة.

وقال: اللجنة الخماسية تقوم بجهود كبيرة في الميدان بتوجيهات أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وبمتابعة ميدانية من محافظ خميس مشيط، ‏لتفريق التجمعات، وزيارة المحلات التجارية بشكل يومي ودوري، ومصادرة البسطات العشوائية التي تؤدي إلى تجمعات تسهم في انتشار العدوى بين العمالة الوافدة التي اعتادت الشراء منها.