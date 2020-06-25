شهد مستشفى الأسياح العام أحد مكونات التجمع الصحي بالقصيم ولادة طفل من مواطنة سعودية في العقد الثالث من العمر، مصابة بفايروس كورونا المستجد، وذلك في حالةٍ هي الأولى من نوعها على مستوى منطقة القصيم.



وقد نجح الفريق الطبي بمستشفى الأسياح العام في التعامل مع الحالة وهي حالة بكرية تم تحويلها من مستشفى قبة، وقد حضرت للمستشفى وهي تعاني من آلام ولادة طبيعية وكانت الحالة مشتبهاً بإصابتها بفايروس كورونا، حيث تم اتباع مجموعة من المعايير والإجراءات الصحية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات، لضمان سلامة الأم والجنين في آنٍ واحد. وقد تم سحب عينة كوفيد - 19 وتحويلها إلى غرفة الولادة وتعامل الفريق الطبي معها حيث تم أخذ الاحتياطات الطبية اللازمة لها وتمت ولادتها ولادة طبيعية بدون شق جراحي، وتم عزل الحالة بعد الولادة بعد التأكد بأن النتيجة إيجابية، وعلى الفور قام الفريق الطبي بمستشفى الأسياح العام بإخضاع الطفل لعدد من الإجراءات الطبية، وذلك في خطوات احترازية من أجل ضمان سلامته، وقد غادرت الأم وطفلها المستشفى وهما بحالة صحية جيدة.