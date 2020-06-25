أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) تسجيل 3372 حالة مؤكدة بفايروس كورونا المستجد، ليصل الاجمالي إلى 170639 حالة فيما تم تسجيل 5085 حالة تعافي و41 حالة وفاة، وبذلك يصل مجموع حالات التعافي 117882 وبلغ مجموع الوفيات 1428 حالة.
وأشارت "الصحة" أنه بسبب اهمال تعقيم اليدين باستمرار عند الخروج للتسوق أصيب رجل ثم نقل العدوى إلى 6 من أفراد عائلته يعاني احدهم من الضغط والسكري ولازال في العناية المركزة باحد المستشفيات.
وذكرت الصحة أن عدد الحالات النشطة 51325 حالة منها 2206 حالة حرجة.
ولمزيد من المعلومات حول المناطق والاصابات يمكن زيارة موقع وزارة الصحة الخاص بتحديات فايروس كورونا في المملكة: https://covid19.moh.gov.sa
وأشارت "الصحة" أنه بسبب اهمال تعقيم اليدين باستمرار عند الخروج للتسوق أصيب رجل ثم نقل العدوى إلى 6 من أفراد عائلته يعاني احدهم من الضغط والسكري ولازال في العناية المركزة باحد المستشفيات.
وذكرت الصحة أن عدد الحالات النشطة 51325 حالة منها 2206 حالة حرجة.
ولمزيد من المعلومات حول المناطق والاصابات يمكن زيارة موقع وزارة الصحة الخاص بتحديات فايروس كورونا في المملكة: https://covid19.moh.gov.sa