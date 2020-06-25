أغلقت بلدية محافظة القطيف أكثر من 40 صالوناً للحلاقة منذ اليوم الأول لعودتها لممارسة نشاطها التجاري الأحد الماضي.



وأوضح رئيس بلدية القطيف المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني، أن قرار إغلاق محلات الحلاقة يأتي بعد تسجيل ملاحظات لعدم التزامها بالتعليمات الاحترازية و البروتوكول الصادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية بعد قرار عودة الحياة الطبيعية، مشيراً إلى أن الفرق الرقابية التابعة للبلدية تواصل جولات على مختلف الأنشطة التجارية طوال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن الفرق الرقابية كثفت الجولات التفتيشية على صالونات الحلاقة منذ الصباح الباكر ليوم «الأحد» للتأكد من التزامها ببروتوكولات الإجراءات الاحترازية.



وذكر، أن الفرق التفتيشية زارت خلال الأيام الخمسة الماضية أكثر من 300 صالون حلاقة وأغلقت 40 منها لعدم اكتمال الاشتراطات الاحترازية، مؤكداً أن قرار الإغلاق يأتي انسجاماً مع القرارات الصادرة بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية، مبيناً أن المخالفات المرصودة على صالونات الحلاقة المخالفة تتمثل في عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي من شأنها حماية المجتمع من مخاطر انتقال فايروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».



وشدد على أن البلدية حريصة على تطبيق التعليمات المعتمدة باشتراطات السلامة الصحية، وتفعيل قواعد التباعد الاجتماعي، مؤكداً أنها تعمل على توفير السلامة للمواطن من خلال مواصلة الجولات الرقابية على مختلف الأنشطة التجارية، داعياً في الوقت نفسه المواطنين إلى ضرورة التقيد بالتباعد الاجتماعي والإبلاغ عن المخالفات والصوالين غير الملتزمة بالإجراءات الوقائية.