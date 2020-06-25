أشرفت أمانة منطقة تبوك من خلال مراقبة المسالخ الرئيسية ونقاط الذبح التي تم السماح بها خلال الفترة الماضية من عمر جائحة كورونا، على ذبح 95.577 رأساً من الأنعام، وسط أدق الإجراءات الاحترازية والصحية.



وأشارت «الأمانة» إلى أنه تم خلال هذه الفترة التي تجاوزت التسعين يوماً، الإشراف الطبي البيطري والرقابي للتأكد من سلامة المذبوحات التي تنوعت ما بين الإبل والأغنام والبقر، موضحةً أنها قامت بتنفيذ جميع التدابير الوقائية والإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وعملت على استبعاد الأنعام غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالكشف البيطري قبل الذبح وأيضاً بعد الذبح مع رفع الحماية الصحية إلى جانب تكثيف الرقابة، واستمرار تنفيذ حملات موسعة لتعقيم المسالخ بالمنطقة، وتطهير وغسل النوافذ وجدران وأرضيات صالات الذبح بها، وصالات الانتظار للزبائن وخارج مبنى المسلخ مع التأكيد من وجود المعقمات في صالات الانتظار ومناطق الذبح وغرف تبديل الملابس للعمال، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فايروس كورونا المستجد.