وجه أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان بسرعة إقامة سوق مؤقتة للخضراوات والفواكه بمدينة سكاكا.



ويأتي هذا التوجيه عقب اندلاع حريق كبير في مقر السوق المركزي يوم أمس (الأربعاء) وتضرر أكثر من 40 محلاً بشكل كامل، وتفادياً للازدحام الذي قد يواجهه المتسوقون جراء الحادثة.



وأكدت أمانة الجوف أن السوق المؤقتة تستوعب جميع المحلات المتضررة لتبدأ العمل خلال اليومين القادمين، حيث بدأ العمل على إنشائها بعد الحريق مباشرة، على أن يكون في الموقع المخصص لسوق التمور بالقرب من سوق الخضراوات الرئيسية.



وأشاد أمين الجوف بمتابعة أمير المنطقة لمعرفة أسباب الحريق، وسرعة إنجاز السوق المؤقتة.