أوضحت وزارة الصحة أنه مع قرار العودة للأنشطة الاقتصادية والتجارية يجب استمرار تطبيق الاحترازات الوقائية المناسبة للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك وفق مبادئ التباعد الاجتماعي والبروتوكولات المجتمعية والقطاعية المعتمدة مع استمرار التقييم.



وفي ما يخص دور السينما أكدت «الصحة» أن الاشتراطات التي يجب توافرها تكون على النحو التالي:



يجب أن يتم وضع ملصقات أرضية أو علامات واضحة لأماكن الوقوف بحيث تضمن تطبيق مفهوم التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف إلى مترين في مناطق الانتظار مثل المداخل، أماكن بيع التذاكر، أماكن بيع المأكولات والمشروبات، أو دورات المياه، وأن يكون تصميم كراسي أو مناطق الجلوس بطريقة تضمن تطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف إلى مترين عن طريق ترك مقعدين خاليين بين كل فرد والآخر من جميع الاتجاهات، كما يمكن للعائلة الجلوس سوياً ويجب أن يتم تطبيق التباعد بينهم وبين بقية العملاء بما يضمن مسافة متر ونصف إلى مترين على الأقل.



وأشارت «الصحة» إلى أنه يجب تقليل الطاقة الاستيعابية إلى النصف لكل صالة عرض في دور السينما بما يضمن مسافة متر ونصف إلى مترين على الأقل بين كل شخص والآخر (أو كل أسرة وأخرى) وذلك بوضع ملصقات على الكراسي توضح مكان الجلوس أو تحديد ذلك مسبقاً وقت شراء التذاكر، كما يفضل أن تكون زيارة دور السينما عن طريق شراء التذاكر من المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة للحجز لتقليل التزاحم والتجمعات الكبيرة عند شباك التذاكر وحتى تسهل عملية التنظيم.



وتخصيص مداخل ومخارج معينة مع وضع منظمين عند الأبواب للتأكد من عملية دخول وخروج العملاء ومنع التزاحم والتأكد من وجود مسافات بينهم ويفضل أن يكون المنظمون من حراس الأمن.



وفي ما يخص المطهرات أكدت الصحة أنه يجب أن يتم توزيع مطهرات الأيدي ووضعها في أماكن بارزة عند الأبواب ودورات المياه بحيث يسهل الوصول إليها من قبل جميع الزوار، والتأكد من أن يكون مطهر الأيدي يحتوي على 60-80% من الكحول وموافقاً لاشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء، كما يجب توفير المناديل الورقية ووضعها في أماكن بارزة، مع الالتزام بتطهير الأسطح البيئية الأكثر لمساً (كمقابض الأبواب ومساند اليد وخلافه) من قبل مرتادي دور السينما وذلك بمطهرات معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء واتباع الإرشادات الواردة في الدليل العملي للتنظيف والتطهير الخاص بالمنشآت العامة لمكافحة عدوى كوفيد-19 والصادر من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، والقيام بعملية التنظيف من خلال إزالة الأوساخ بالماء والصابون وذلك قبل بدء عملية التطهير للأسطح، مع تزويد الحمامات ودورات المياه بصنابير تعمل ذاتياً لتجنب انتقال العدوى عن طريق اللمس، مع تنظيف وتطهير دورات المياه بشكل دوري يومياً ويفضل أن يكون كل ساعتين مع الحرص على التهوية الجيدة وتقليل درجة الحرارة فيها والحفاظ بسجل خاص بأوقات التطهير، والتأكد من أن دورات المياه تحتوي على مراحيض تعمل بكفاءة، ويجب تنظيف الأسطح وتطهيرها بعد كل استخدام وتوفير كمية إضافية لا تقل عن 20% من لوازم غسيل اليدين.



وأكدت «الصحة» ضرورة منع التزاحم عند الحمامات ودورات المياه وذلك بوضع الملصقات الأرضية أو تعطيل استخدام عدد من الحمامات أو المغاسل بحيث تضمن مسافة آمنة بمقدار متر ونصف إلى مترين بين كل شخص وآخر، مع الاحتفاظ بسجل خاص بأوقات التطهير للأسطح ودورات المياه، والحرص على التهوية الجيدة وتقليل درجة الحرارة في دور السينما بواقع 25 دورة بالساعة بصالات العرض والأماكن المشتركة.



وأضافت «الصحة» أنه يجب تعطيل أجهزة اللمس المخصصة لشراء التذاكر وتعطيل استخدام جهاز البصمة لتحضير الموظفين واستخدام طرق بديلة، وإزالة جميع النسخ المطبوعة والمجلات، كما يفضل وجود سلال مهملات ونفايات توزع بشكل أوسع في دور السينما تعمل دون الحاجة للمس ويجب التخلص من النفايات بشكل مستمر، مع الالتزام بالاشتراطات والإرشادات الصحية للوقاية من مرض كوفيد-19 في ما يتعلق بالمطاعم وأماكن الصلاة المخصصة إن وجدت (يرجى الرجوع للأدلة الإرشادية الصادرة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في ما يخص المطاعم أو المساجد)، ويجب الالتزام بالبروتوكولات الخاصة بأماكن الترفيه المفتوحة لتطبيقها على صالات السينما المفتوحة.



وفي ما يخص الإرشادات والاشتراطات المتعلقة بحماية العاملين والزوار والعملاء والقائمين على دور السينما شددت وزارة الصحة على ما يلي:



يجب على العاملين التقليل من التواصل الشخصي مع العملاء والزوار ولبس الكمامة والقفازات عند التعامل معهم والالتزام بالتباعد الاجتماعي في كل الأوقات ومنها عملية بيع التذاكر أو المأكولات والمشروبات.



يجب تعيين مشرفين لتقليل التجمعات بين العملاء بشكل عام والالتزام بالتباعد الاجتماعي على أن يكون بين كل فرد والآخر مسافة لا تقل عن متر ونصف إلى مترين.



التأكيد على الاهتمام بغسل اليدين بالماء والصابون بصفة متكررة لمدة أربعين ثانية في كل مرة على الأقل، أو تطهير اليدين بمطهر معتمد لمدة لا تقل عن عشرين ثانية في حال عدم توافر الماء والصابون.



الحرص على لبس الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم للعملاء أو العاملين ولبس القفازات والكمامات لعاملي النظافة وذلك عند تنظيف وتعقيم دور السينما وثم التخلص منها بالطريقة السليمة وفي المكان المخصص.



منع أي شخص لا يرتدي الكمامة من الدخول لدور السينما.



الحرص على ارتداء أدوات الحماية مثل القفازات والكمامات عند تنظيف أو تطهير دور السينما والتخلص منها بالطريقة السليمة وفي المكان المخصص.



الترصد الوبائي، الإبلاغ، والمراقبة



يفضل توفير كاميرات حرارية لقياس درجة حرارة مرتادي دور السينما على أن تقوم الكاميرات بتغطية جميع المداخل الخاصة بدور السينما.



عمل نقطة فحص عند جميع المداخل الرئيسية تتضمن قياس درجة الحرارة بجهاز معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء والسؤال عن الأعراض التنفسية إن وجدت (سعال أو ضيق في التنفس).



منع الزوار والعملاء الذين لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية من دخول المكان.



قياس درجة الحرارة لجميع القائمين على دور السينما وجميع العمال يومياً قبل بداية فترة العمل وتسجيل درجة الحرارة وبيانات التواصل وحفظها في سجل مخصص.



عدم تمكين أي شخص من القائمين على دور السينما، لديه أعراض مشابهه للإنفلونزا (سخونة، سعال، سيلان الأنف، احتقان الحلق) من العمل أو دخول المكان حتى زوال الأعراض حسب تقرير الطبيب المعالج.



الإبلاغ عن الحالات بين القائمين على دور السينما والعاملين ممن لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية (سعال أو ضيق في التنفس) ويشتبه بإصابتهم بفايروس كوفيد-19 ويجب منعهم من دخول دور السينما وتحديد البيانات وأرقام التواصل للحالات والاتصال فوراً على 937 لمعرفة التوجيهات المطلوبة لإحالتهم للمستشفى.



في حال وجود سكن للعاملين، فيفضل تجهيز غرفة عزل للحالات المشتبه بها في مقر السكن المخصص لهم لكي يتم عزلهم فيها حتى يتم التواصل معهم من قبل الجهات المختصة. (يرجي مراجعة دليل الاشتراطات الصحية لمساكن العمال لمكافحة مرض كوفيد-19).



في حال تسجيل حالة مؤكدة بين أحد القائمين على دور السينما يجب عمل ما يلي:



إغلاق دور السينما وتعليق العمل فيه حتى يتم تطهير جميع الصالات وتهويتها بشكل جيد.



التأكد من عدم وجود مصدر للعدوى وذلك عن طريق فحص العاملين الآخرين وعزلهم.



يجب تطبيق الإجراءات والاحترازات الواردة في دليل التعامل مع الحالات المشتبه أو المؤكد إصابتها بمرض كوفيد-19 بمقر العمل والصادر من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.



وأكدت وزارة الصحة أنه يجب أن تتم توعية العاملين والزوار والقائمين على دور السينما عن أعراض المرض ووسائل انتقال المرض وخطورته وتوعيتهم بتجنب الذهاب للعمل في حال ظهور أي أعراض تنفسية (سعال أو ضيق في التنفس) أو ارتفاع في درجة الحرارة.



توعية العاملين والزوار والقائمين على دور السينما بضرورة الإفصاح عن ظهور أي أعراض تنفسية (سعال أو ضيق في التنفس) أو ارتفاع في درجة الحرارة وذلك بالاتصال بالرقم 937.



يفضل استغلال فترة الإعلانات التي تسبق عروض الأفلام في توعية العملاء عن المرض وتشمل عرضاً توضيحياً عن إجراءات الخروج والدخول الآمنة التي تمنع التزاحم عند الصالات، ويجب كذلك توزيع المنشورات التوعوية في جميع مداخل وصالات دور السينما وأن تكون في أماكن بارزة، ويفضل أيضاً نشرها عند شراء التذاكر وذلك عن طريق الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، أو عن طريق طباعتها على التذاكر، ويفضل أن تكون مكتوبة بلغات مختلفة وأن تتضمن ما يلي:



طرق انتقال المرض والوقاية منه.



التوعية بغسل الأيدي وتجنب لمس العينين والأنف والفم وحثهم على الاهتمام بالنظافة الشخصية والرعاية الصحية.



اتباع آداب العطاس والسعال (استخدام المناديل الورقية والتخلص منها بأسرع وقت ممكن، استخدام المرفق عن طريق ثني الذراع).



التنبيه المستمر بأهمية الالتزام باتباع إرشادات السلامة والحماية من المرض والتباعد الجسدي ومنع التجمعات.



توعية وحث الزوار من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على تأجيل زيارة دور السينما.



وفي ما يخص تنفيذ البروتوكولات أشارت وزارة الصحة إلى ما يلي:



يفضل إنشاء قنوات تواصل للقائمين على دور السينما عن خرق الاشتراطات والإبلاغ عن المخالفات والعمل على تجنبها.



يفضل وجود مشرفين لضبط آلية دخول وخروج العملاء من قاعات العرض ولمنع التزاحم.



يفضل وضع لوحة تتضمن بياناً بالأفعال المخالفة وطريقة الإبلاغ عنها.



تدريب المسؤولين في نقاط الفحص على طريقة الفحص واستخدام جهاز قياس درجة الحرارة.



إجراء تدريبات الزامية عن الصحة والسلامة بشأن مرض كوفيد -19 لجميع الموظفين.