بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقيات تهنئة لكل من رئيس سلوفينيا بوروت باهور، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، ورئيس موزمبيق فيليب جاسينتو نيوسي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، ورئيس كرواتيا زوران ميلانوفيتش، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرؤساء الثلاثة، ولحكومات وشعوب سلوفينيا وموزمبيق وكرواتيا الصديقة، اطراد التقدم والازدهار.