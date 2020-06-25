بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقيات تهنئة لكل من رئيس سلوفينيا بوروت باهور، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، ورئيس موزمبيق فيليب جاسينتو نيوسي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، ورئيس كرواتيا زوران ميلانوفيتش، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرؤساء الثلاثة، راجياً لحكومات وشعوب سلوفينيا وموزمبيق وكرواتيا الصديقة، المزيد من التقدم والازدهار.