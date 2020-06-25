تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالا هاتفيا أمس (الأربعاء)، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة لتبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.