رفع الدكتور عواد بن صالح العواد الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، منوهاً بما يجده مركز «أداء» من دعم ورعاية من القيادة تسهمان في المضي بالمركز لتحقيق أهدافه في خدمة الوطن وتحقيق أعلى مستويات الأداء والكفاءة للأجهزة العامة.وأشاد العواد بما تحقق من نجاحات ملموسة لمجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة الذي حظي برئاسة سمو ولي العهد خلال الفترة الماضية مما أسس لانطلاقته وتعزيز حضوره على صعيد العمل الحكومي المتسارع الذي يسعى لمواكبة ما تمر به بلادنا من تطورات على مختلف الصعد تحقيقاً لرؤية المملكة 2030. وأكد الدكتور العواد أن ما يحظى به مركز «أداء» من دعم واهتمام دافع لمزيد من العمل والتعاون بينه وبين مختلف القطاعات، منوهاً بما يضمه مجلس إدارة المركز الجديد من كفاءات وخبرات في تخصصات متنوعة ستصب طاقاتها في تحقيق رؤية المركز المتمثلة في قياس أداء الأجهزة العامة بمعايير عالمية، لأداء حكومي متميز ورؤية وطنية محققة.