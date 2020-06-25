أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على الدور المناط بفروع الشؤون الإسلامية في جميع المناطق، وأن عليها مسؤولية القيام بواجباتها تجاه بيوت الله، والحرص على سلامة وصحة المصلين بتطبيق جميع التعليمات الوقائية لمنع تفشي وباء كورونا.ودعا خلال ترؤسه أمس (الأربعاء)، بمكتبه بالوزارة اجتماعا بمديري عموم فروع الوزارة بالمناطق، عبر البث المباشر، إلى مضاعفة الجهد في حث ومتابعة منسوبي المساجد في القيام بجولات لمتابعة ذلك، والحرص على تكثيف البرامج الدعوية عبر المنصات الرقمية، وتلمس حاجة المواطنين والمقيمين للمواعظ. وأشار إلى الجهود التي قدمها أئمة وخطباء المساجد والجوامع في توعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم، وحثهم على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية خلال المرحلة الحالية لتوقي فايروس كورونا.من جهة أخرى، سمحت الشؤون الإسلامية بإقامة الكلمات والدروس والمحاضرات في المساجد والجوامع بالمناطق بدءا من أمس (الأربعاء)، وفق اشتراطات عدة تتضمن أن تكون الكلمة بعد الصلاة مباشرة، وبحد أقصى لا تتجاوز 10 دقائق، وفيما يتعلَّق بالدروس فيكون الدرس متوافقا مع ضوابط بروتوكول مدة فتح المساجد؛ وذلك بما لا يتجاوز نصف ساعة.