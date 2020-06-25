علّقت عمادات القبول والتسجيل في ٤٢ جامعة حكومية وأهلية قبول الطلاب والطالبات لحين تجاوز الاختبارات التحصيلية وامتحان القدرات لمعرفة النسب المؤهلة للتسجيل في التخصصات المرغوبة والمتوقع استيفاؤها بنهاية الشهر الجاري.وتوقع مراقبون تنافس ٣٦٠ ألف طالب وطالبة على ما يقارب ٣٢٠ ألف مقعد في الجامعات، ورجح البعض منهم استيعاب ٩٠٪ من الخريجين والخريجات للفصلين الدراسيين الأول والثاني من العام الجامعي الجديد في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.وعلمت «عكاظ» أن جامعات عدة عملت في الأشهر الماضية على إعادة هيكلة بعض البرامج والتخصصات بما يتوافق مع متطلبات مرحلة التحولات، ويحقق الكفاءة والفاعلية في ممارسة الجامعات لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، ويرتقي بمستوى المخرجات فيها. وتستعد الجامعات لاستيعاب قرابة ٣٢٠ ألف طالب وطالبة وخصصت من مقاعدها ٥٩ ٪ للذكور و٤١٪ للإناث. وتضمنت مؤشرات الطاقة الاستيعابية التقديرية لفرص القبول، لخريجي الثانوية العامة في الجامعات الحكومية والأهلية، قرابة ٢٥٠ ألف مقعد متاح للطلبة في مسار الانتظام الكلي للفصل الدراسي الأول. وتحتل جامعة أم القرى المرتبة الأولى في احتمال زيادة فرص القبول إلى ما يقارب ١٦ ألف طالب وطالبة، تليها جامعة الطائف، وطيبة، وجامعة الملك فهد للبترول، والجامعة الإسلامية، وتستوعب مناطق حائل ونجران والباحة والجوف والحدود الشمالية، جميع خريجي الثانوية فيها، ولديها فرصة لتوفير مقاعد للطلبة من خارج المنطقة، وتستوعب جامعات الرياض وجازان ما نسبته ٦٧٪ من خريجي وخريجات الثانوية فيهما، فيما تستوعب جامعات المنطقة الشرقية ومنطقة المدينة المنورة ٦٦٪ من خريجي وخريجات مدارسهما الثانوية.