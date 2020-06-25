أكدت المملكة أنها ستتناول خلال رئاستها مجموعة الـ20 مبادرة تمكين المرأة كونها إحدى الأولويات القصوى للمجموعة، إذ ستتم مناقشة موضوعات توظيف المرأة، وتحقيق الشمول المالي لها، وتمكينها من الوصول إلى الفرص الحقيقية.وتعمل المملكة مع جميع أعضاء مجموعة الـ20 لإيجاد أرضية مشتركة تُبنى على الإنجازات التي تمت خلال الرئاسات السابقة، إذ وضعت مجموعة الـ20 على مدى السنوات الماضية، «تمكين المرأة» أحد الموضوعات الرئيسية التي تطرح للمناقشة، بهدف معالجة القضايا المرتبطة على المستوى العالمي، وسيكون شعار المجموعة في هذا العام «اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع».وستركز الرئاسة في دورتها الحالية على 3 محاور رئيسية: تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف التي تمكن الشعوب -خصوصا النساء والشباب- من العيش الكريم والعمل والازدهار، والحفاظ على الأرض من خلال تعزيز الجهود الجماعية وسن سياسات اقتصادية مستدامة، وكذلك تشكيل آفاق جديدة من خلال اعتماد إستراتيجيات جريئة وطويلة المدى لتحقيق أقصى استفادة من الابتكار والتقدم التقني.وستطرح رئاسة المملكة لمجموعة الـ20، من خلال أكثر من 100 اجتماع، عددا من المحاور على المستوى العالمي في إطار جائحة كوفيد-19، منها: الشمول المالي، والصحة، والسياحة الشمولية، والطاقة، والتعليم، وإدارة الماء والغذاء، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والتقنية المالية، والأمن السيبراني وغيرها من المحاور ذات الاهتمام المشترك.وسُيعقد تحت رئاسة المملكة لمجموعة الـ20 اجتماع مبادرة تحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة (EMPOWER)، بهدف دعم التوظيف والنهوض بالمرأة في قيادة القطاع الخاص، وتمكينها وضمان قدرتها على صناعة القرار على جميع المستويات لتحقيق النمو المستدام والشامل.وأنشئت هذه المبادرة بتوجيه من قادة مجموعة الـ20 في قمة أوساكا 2019 في اليابان، واستهلت أول اجتماعاتها تحت رئاسة المملكة في 9 أبريل 2020 من خلال اجتماع افتراضي عبر الإنترنت نظرا للأوضاع الناتجة عن جائحة كوفيد-19، إذ تعمل هذه المبادرة خلال عام رئاسة المملكة للمجموعة على تقديم تقرير معلوماتي لتحديد الوضع الحالي للمرأة في المناصب القيادية في القطاع الخاص، وكذلك عمل تقرير عن الممارسات الجيدة في تقدم المرأة الوظيفي إلى المستويات العليا في القطاع الخاص، بهدف تزويد أعضاء مبادرة تحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة برؤية أفضل لرسم الطريق للمضي قدماً، وأيضاً تقديم التوصيات المقترحة من القطاع الخاص.يذكر أن امرأتين سعوديتين تشاركان في رئاسة مبادرة تحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة (EMPOWER)، وتعملان على دعم تمكين المرأة من خلال أدوارهما القيادية، هما الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية ممثلة القطاع الخاص الرئيس السعودي لتحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة رانيا نشار، والمسؤولة عن تمكين المرأة ممثلة القطاع الحكومي السعودي المشارك لتحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة الدكتورة هالة التويجري.