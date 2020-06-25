تصدرت الهفوف عدد حالات الإصابة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مسجلة 343 حالة مؤكدة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، مبينة أنه تم تسجيل 3123 حالة مؤكدة، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 167.267، من بينها 53.083 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة؛ منها 2129 حالة حرجة، والبقية حالاتهم مطمئنة، كما سجلت 2912 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 112.797 حالة.وأوضحت أن الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، 37% منها للإناث، و63% ذكور.وبينت أنه تم تسجيل 41 وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 1387 وفاة، وفي ما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة أبانت الوزارة أنه تمت إضافة فحوص جديدة بعدد 34.511 فحصاً جديداً، ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفايروس حتى الآن إلى 1.442.019 فحصاً.