يشارك نحو 1000 متطوع في المنطقة الشرقية في العمل الوقائي والخدمي في المساجد ومراكز التسوق، بتوعية المصلين والمتسوقين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة، وقال المتطوع محمد حسن لـ«عكاظ»، إن تجربته في العمل التطوعي بدأت منذ شهرين وتستمر في اليوم 4 ساعات في أحد المولات بالخبر، موضحا أن التطوع واجب وطني في مثل هذه الظروف لمساندة الجهود التي تقوم بها جميع الجهات الحكومية لنشر الوعي بضرورة التباعد الاجتماعي، وأضاف أن العمل في الجانب التطوعي يكسب الفرد التعرف على أناس جدد ويقوي التواصل ويجعل الفرد جزءا لا يتجزأ من المجتمع.أما عبدالعزيز حزام الشهراني فيرى أن التطوع أتاح فرصة لإظهار إمكانات الشباب في قدرتهم على الترابط بالمجتمع وحرصهم على نشر الوعي وتقدمهم في الصف الأول لحماية الوطن.من جانبها، أشارت أسماء العلي إلى أنها قبل الدخول في العمل التطوعي سجلت من خلال منصة التطوع الصحي واجتازت كل الدورات التي تؤهلها للعمل وتم توجيهها للأماكن التي تحتاج للعمل التطوعي، وهي حاليا تعمل بأحد المولات في الظهران، وأضافت العلي أن العمل التطوعي فرصة لخدمة المجتمع في هذه الظروف وتوعيتهم بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وبينت أنها اكتسبت من خلال عملها الصبر ومواجهة الجمهور، ويجب على المتطوع التحلي بكل الصفات الطيبة حتي يتقبل الجمهور تطوعه بصدر رحب.