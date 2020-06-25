أثمرت جهود وشفاعة أمير منطقة جازان رئيس اللجنة المركزية لإصلاح ذات البين الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز عن عتق رقبة المواطن توفيق حسين المالكي من القصاص بعد تنازل ذوي المقتول المواطن عماد عبدالله المالكي عن دم ابنهم لوجه الله تعالى، بجهود متواصلة من لجنة إصلاح ذات البين ومحافظ الداير نايف بن ناصر بن لبده وعدد من مشايخ وأهالي المحافظة للسعي إلى الإصلاح والتوفيق بين أسرتي الجاني والمجني عليه.وكان أمير جازان استقبل أولياء الدم الذين قدموا تنازلهم وذوي القتيل عن المطالبة بالقصاص إثر قتل المجني عليه من الجاني توفيق حسين المالكي النزيل بالسجن العام بجازان، عقب نظر المحكمة شرعاً في جريمة القتل بسبب خلاف خاص نشب بينهما.وأعرب أمير جازان عن شكره لأسرة وذوي القتيل وأولياء الدم على تجاوبهم ونبلهم وكرمهم بعتق رقبة الجاني لوجه الله، مؤكداً عمق الترابط بين أبناء القبائل بالمملكة، كما ثمن أمير جازان تبرع أحد ابناء القبيلة بكليته لأحد مرضى الكلى مساهمة منه في هذا العمل الإنساني النبيل، داعيا الله أن يتم عليه الصحة والعافية وأن يكتب ذلك في موازين حسناته. وثمن دور محافظ ومشايخ وأعيان قبائل الداير بالسعي لإنهاء الخلافات والصلح بين أسرتي الجاني والمجني عليه.