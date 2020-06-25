أطلقت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان، مبادرة إيصال المستلزمات الطبية لمرضى الرعاية المنزلية ضمن مبادرات الجمعية لمكافحة فايروس كورونا.

وبين المدير التنفيذي للجمعية محمد بن إسماعيل الحازمي أن المبادرة تأتي ضمن مبادرات الجمعية لمكافحة فايروس كورونا بالشراكة مع إدارة الشراكة المجتمعية بوزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بمنطقة جازان وبدعم من صندوق الوقف الصحي. مشيراً إلى أن المبادرة تأتي لتخفيف ظروف المرضى وذويهم وتباعد مساكنهم عن المستشفيات في إطار الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الدولة في كافة مرافقها وتخدم المبادرة مرضى الرعاية المنزلية في كافة محافظات المنطقة، إذ تمت جدولة العمل بالتنسيق مع مستشفيات المنطقة العامة لتوفير احتياجات مرضى الرعاية المنزلية، ويستفيد من هذه المبادرة أكثر من 1735 مستفيداً يتبعون 25 مستشفى على مستوى المنطقة.